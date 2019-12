Maldegem gaat in 2020 weer voor Parkcross: ticketverkoop van start Joeri Seymortier

18 december 2019

11u14 14 Maldegem Maldegem gaat ook in 2020 voor een Parkcross en start nu al met de voorverkoop van de tickets.

De Parkcross van Maldegem is een onderdeel van de Ethias Cross. Op woensdag 5 februari 2020 wordt de veertiende editie van die Parkcross gehouden in Maldegem. “De Parkcross staat elk jaar garant voor een namiddag vol sportplezier en ontspanning”, zegt schepen van Sport Glenn Longeville (Open Vld). “Een volksfeest om niet te missen. Ben je nog op zoek naar een geschikt kerst- of nieuwjaarscadeau? Trakteer je vrienden en familie op tickets voor de Parkcross. Origineel onder de kerstboom.”

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Er zijn ook viparrangementen mogelijk. Alle info over de tickets, starturen en de renners op www.parkcrossmaldegem.be.