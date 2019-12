Maldegem en Sint-Laureins vieren samen diamanten jubileum van Edelhart en Clara Joeri Seymortier

07 december 2019

17u45 0 Maldegem De gemeentebesturen van Sint-Laureins en Maldegem hebben samen de diamanten huwelijksverjaardag gevierd van Edelhart D’hoore en Clara van de Veire.

Het koppel woont nu in rusthuis Warmhof in Maldegem, maar heeft ook een verleden in Sint-Laureins. Het koppel was goed gekend bij de boeren uit de streek. Edelhart was vroeger eigenaar van een loonwerkersbedrijf waar ook Clara in meehielp. Het diamanten koppel heeft na zestig jaar twee dochters, twee kleinkinderen en ook al drie achterkleinkinderen. De jongste is amper drie maanden oud.