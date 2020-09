Maldegem dringt bij algemeen directeur aan op ander personeelsbeleid Joeri Seymortier

04 september 2020

17u17 0 Maldegem Er zit een haar in de boter tussen het schepencollege van Maldegem en de algemeen directeur van de gemeente. Er wordt een evaluatietraject opgestart.

Het nieuwe gemeentebestuur van Open Vld, N-VA en Merlaan heeft van bij de start gezegd voor een ander personeelsbeleid te willen gaan. Maar die vernieuwing wordt volgens het schepencollege nog te weinig uitgezet door algemeen directeur Tijs Van Vynckt. Er wordt nu een evaluatietraject opgestart om het werk van de algemeen directeur te monitoren. “Wij willen ook inzake personeelsbeleid voor vernieuwing gaan in Maldegem”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Wie hard werkt, willen we beter betalen en wie niet mee wil, moet intensief gecoacht worden. Dit moet een organisatie worden met vertrouwen en passie. We zijn anderhalf jaar ver in onze legislatuur en het personeelsbeleid is nog niet wat we willen. We kunnen er ook geen zes jaar over spreken, dus moet er iets gebeuren. De algemeen directeur moet het personeelsbeleid uitzetten, zoals het schepencollege dat voorstelt. In het evaluatietraject zullen externen nu nagaan hoe het zit.”