Maldegem denkt na over trajectcontroles en ANPR-camera’s in de gemeente Joeri Seymortier

27 januari 2020

15u05 4 Maldegem Maldegem wil de veiligheid verhogen, en denkt na over de plaatsing van zogenaamde ANPR-camera’s en de komst van trajectcontroles.

Inzetten op een bereikbaar en veilig Maldegem is een van de krachtlijnen uit het meerjarenplan van het nieuwe gemeentebestuur van Maldegem. “Ook in onze gemeente zullen ANPR-camera’s en trajectcontrole komen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “We maken momenteel de denkoefening hoe we camera’s in het straatbeeld best kunnen gebruiken. En we onderzoeken ook of we kunnen investeren in zogenaamde ANPR-camera’s die automatisch nummerplaten kunnen scannen en herkennen. Waar en wanneer de camera’s er komen is nog niet beslist.”

Centrumstraten vernieuwd

Maldegem wil in de strijd naar meer veiligheid ook inzetten op een veilige omgeving voor alle weggebruikers, van voetgangers over fietsers tot autobestuurders. Er zullen ook een pak centrumstraten vernieuwd worden. “Voor goede wegen zorgen is een basistaak van een gemeentebestuur. Anders dan andere gemeenten maken wij nu nog geen lijst met de straten die we zullen aanpakken. In de loop der tijd zullen we de straten aanpakken, die op dat moment het meest nodig zijn”, zegt burgemeester Van Hulle nog.