Maldegem definitief uit Comeet, Meetjesman en Woonwijzer Meetjesland Joeri Seymortier

26 september 2019

11u45 0 Maldegem Maldegem stapt vanaf 2020 officieel uit de Meetjeslandse samenwerkingsverbanden Comeet, Meetjesman en Woonwijzer Meetjesland.

De gemeenteraad van woensdagavond in Maldegem verliep woelig. De uitstap uit de drie samenwerkingen in het Meetjesland werden telkens meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Meetjesman is de regionale jeugddienst. Woonwijzer Meetjesland helpt bouwlustigen in de regio. Comeet is de regionale cultuurdienst van het Meetjesland.

Schepen Nicole Maenhaut (N-VA) van Maldegem is ondervoorzitter van Comeet, en stemde niet mee over de uitstap uit Comeet. Er werd gezegd dat zij om deontologische redenen niet kon meestemmen, en daarom verliet ze bij de behandeling van de uitstap uit Comeet de raadzaal.

Bij Comeet wordt voorlopig niet gereageerd op de uitstap van Maldegem. “We wachten eerst de beslissing van elk van de gemeenten af, en zullen dan een Raad van Bestuur samenroepen. Tot dan reageren wij niet”, zegt frontvrouw Herlinde Trenson uit Aalter.

