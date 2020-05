Maldegem deelt deze week maar liefst 200.000 mondmaskers uit: “En toch zal dat de gemeente niets extra kosten” Joeri Seymortier

04 mei 2020

17u20 17 Maldegem Maldegem zet zwaar in op het bedelen van gratis mondmaskers voor de inwoners. Er zijn 200.000 chirurgische maskers geleverd, zodat elke inwoner van Maldegem acht gratis maskers in de bus zal vinden. Die bedeling zou al ten laatste komend weekend rond moeten zijn. Opvallend: de gemeente betaalt de mondmaskers met de mindere uitgaven die ze moet doen, omdat een deel van het personeel technisch werkloos is.

Geen enkele gemeente in het Meetjesland zet zwaarder in op het gratis bedelen van mondmaskers dan Maldegem. Er zijn 200.000 maskers voor ongeveer 25.000 inwoners. “We zijn vooruitziend geweest en hebben met het schepencollege al op 19 maart beslist om mondmaskers te bestellen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) die een voortrekkersrol speelt in het dossier. “We voelden toen al dat mondmaskers een belangrijk gegeven zouden worden in de exit-strategie. Eind maart werd de bestelling van 200.000 chirurgische mondmaskers in China geplaatst, en net voor het lange weekend zijn de mondmaskers ook geleverd. Nu start een grote bedeelronde met ons eigen personeel. We geven acht mondmaskers per Maldegemnaar. Een gezin met vijf personen, zal dus de komende dagen een gepersonaliseerde enveloppe met veertig mondmaskers in de brievenbus vinden. We steken er ook een schrijven bij, waarin haarfijn uitgelegd wordt hoe je de mondmaskers kan gebruiken.”

Maak zeven enveloppes met daarop telkens de dag van de week. Zo kan je elke dag een ander mondmasker gebruiken, en de week nadien gewoon opnieuw beginnen Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld)

De acht mondmaskers per Maldegemnaar is geen lukraak getal. “Wie het echt goed wil doen, kan best zeven enveloppes maken, met op elke enveloppe een dag van de week”, legt de burgemeester uit. “De mondmasker voor de maandag kan je die dag dragen. ’s Avond kan je hem dan weer netjes in de enveloppe van de maandag steken. Als je volgende week maandag dan weer een mondmasker nodig hebt, kan je die opnieuw gebruiken. Normaal gezien is een mondmasker na 72 uur ‘quarantaine’ weer veilig om te hergebruiken. Elke Maldegemnaar heeft dus een mondmasker voor elke dag van de week, en een reserve.”

25 eurocent

Maldegem betaalt amper 25 eurocent voor een mondmasker. Met de invoerrechten, transport en taksen er bij, zal elk mondmasker ongeveer 35 tot maximum 40 eurocent kosten. “In totaal rekenen we op een kost van ongeveer 80.000 euro. We moeten eigenlijk niet echt op zoek waar we dat geld gaan halen. In maart en april is een deel van ons personeel jammer genoeg noodgedwongen op technische werkloosheid gezet. Daardoor is er voor onze gemeente een lagere loonkost. Die zal ongeveer overeenkomen met de kosten die we hebben voor de mondmaskers. Maar we investeren zo wel mooi in de algemene gezondheid van onze inwoners”, zegt burgemeester Bart Van Hulle nog.