Maldegem controleert deze week extra op sluikstort en zwerfvuil: “Camera’s aan glasbollen doen hun werk” Joeri Seymortier

06 oktober 2020

Maldegem controleert deze week extra op sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil.

Deze week is de ‘Week van de handhaving’ en zijn er extra controles. Leden van het schepencollege gaven alvast het goede voorbeeld en gingen heel even zwerfvuil opruimen. “Als gemeente steken we heel wat tijd in het opruimen van afval en sluikstort”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Ook de camera’s aan de glasbollen en andere ‘hotspots’ doen hun werk, en zorgen voor minder zwerfvuil. De camera’s helpen ook in het opsporen van overtreders. Deze week houden we extra toezicht om sluikstort en zwerfvuil tegen te gaan. We organiseren ook verschillende acties.”

De Driesprong

Leerlingen van school De Driesprong zullen de hele week in de namiddag een wandelroute uitstippelen waar zij het zwerfvuil opruimen. De gemeente doet een warme oproep aan de burgers om samen de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort aan te gaan. Registreer je als Mooimaker via Mooimakers.be. Meldingen van sluikstort kan je doorgeven via info@maldegem.be, de Maldegem app of www.maldegem.be/sluikstort.