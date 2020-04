Maldegem bedankt inwoners voor naleven coronamaatregelen: “Je bent een Topmaldegemnaar!” Joeri Seymortier

02 april 2020

15u22 0 Maldegem Overal in Maldegem duiken borden op met de boodschap ‘Je bent een Topmaldegemnaar!’. Een ideetje van het gemeentebestuur om de inwoners in coronatijd te bedanken.

Zijn ze je ook al opgevallen? Op verschillende locaties in Maldegem duiken de borden ‘Je bent een Topmaldegemnaar!’ op. “De gemeente wil met deze borden de Maldegemnaars bewustmaken van de coronamaatregelen, en hen meteen ook bedanken omdat ze de maatregelen opvolgen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Door de coronamaatregelen op te volgen, vermijden we een groter aantal besmettingen. Dus: samen zorgen we ervoor dat wie medische zorgen nodig heeft deze ook effectief krijgt. De Maldegemnaren houden zich flink aan de regels, en dat verdient een bedankje.”

Het gemeentebestuur roept op om andere Maldegemnaren te bedanken voor hun inzet in coronatijden. Plaats een foto op Facebook of Instagram, tag de persoon die je wil bedanken, en gebruik #topmaldegemnaar en #corona.