Maldegem, Assenede en Sint-Laureins sluiten alle grensovergangen met Nederland Joeri Seymortier

23 maart 2020

14u02 27 Maldegem Maldegem, Assenede en Sint-Laureins sluiten alle grensovergangen met Nederland af. Ofwel gaan de grenzen volledig dicht, ofwel is er verscherpte controle.

In Maldegem werden maandagochtend blokken gezet aan de Tol in Middelbrug en ook aan de grensovergang aan de Fortuinstraat. “Aan de Aardenburgkalseide wordt de grens niet afgezet, maar is er wel scherpe politiecontrole”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “We zijn echt zeer streng. Wanneer er overtredingen zijn, wordt meteen een proces-verbaal opgesteld.”

In Sint-Laureins werden bepaalde grensovergangen sinds maandag volledig afgesloten met nadarhekken. Dat gebeurt voornamelijk op de secundaire wegen. “In elke deelgemeente wordt er één grensovergang half afgesloten”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Dat wil zeggen dat er een nadar geplaatst wordt maar niet over de volledige weg. De grensovergangen die half afgesloten worden, worden gecontroleerd door de manschappen van de politiezone Meetjesland Centrum.”

Landbouwwegen

De gemeente Assenede heeft ook al maandagochtend beslist alle grensovergangen met de gemeente Terneuzen af te sluiten. De ploegen van de gemeente Assenede zijn daar maandagochtend meteen mee begonnen. “De ploegen starten met het plaatsen van nadarhekken met de nodige signalisatie”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Op de belangrijkste invalswegen zullen deze in sluisvorm opgesteld worden, zodat doorgang voor grensarbeiders of anderen met toelating nog mogelijk is. Onze politiediensten zullen er op toezien dat hier geen misbruik van gemaakt wordt en zullen verbaliseren indien nodig. Een aantal kleine landbouwwegen worden volledig afgesloten. Deze maatregel wordt genomen na de vaststelling dat er in beide richtingen nog te veel mensen aan ‘grenstoerisme’ doen, ook al is dat door de maatregelen van de federale regering verboden.”