Luigi Cools (KSK Maldegem): “Derby leeft heel erg in de spelersgroep” Dominique Lampo

16 september 2020

21u59 0 Maldegem Het kermisweekend in Maldegem wordt opgefleurd met een provinciale voetbalkraker die kan tellen: KSK Maldegem tegen VK Adegem. Een duel tussen twee tweedeprovincialers die op de eerste speeldag ‘grootste onderscheiding’ kregen. Maldegem walste over Lovendegem en Adegem legde Merendree over de knie. Middenvelder Luigi Cools van Maldegem weet dat het zaterdagavond ‘do or die’ wordt.

“Als Maldegemnaar weet je dat een duel tegen Adegem iets bijzonders is. Voor mij is het mijn eerste derby, maar in de spelersgroep voel je wel dat deze heel erg leeft. Bij Adegem ken ik jongens als Gianni Van Den Abeele, Tibo Goethals en Henri Constandt goed en zaterdagavond hoop ik tegen hen aan het langste eind te trekken. Wij houden in ieder geval een heel goed gevoel over aan de eerste speeldag. Lovendegem is een ploeg die toch wel behoorlijk hoog ingeschat werd en als je daar dan wint met 1-4 geeft dat het vertrouwen natuurlijk een ‘boost’. Adegem miste zijn start ook niet en ik vermoed dat veel mensen in het kermisweekend naar het Maurice De Waelestadion zullen afzakken.”

Jeugdjaren

Cools trok als jeugdspeler het shirt aan van Anderlecht, Club Brugge, Lokeren en Zulte Waregem. De eerste speelminuten in een basiselftal vergaarde hij bij FC Knokke en van daaruit ging het richting Stekene. Na een moeilijk seizoen bij de Waaslanders hoopt hij bij Maldegem een sleutelpion te worden. Met een doelpunt en een assist schoot hij in ieder geval goed uit de startblokken. “Bij Knokke kreeg ik van Yves Van Borm speelminuten in de tweede amateurklasse. Vaste waarde worden was een andere zaak. Bij Stekene hoopte ik te laten zien wat ik in mijn mars had. Pech achtervolgde me en na een jaar met veel blessureleed wilde ik dichter bij huis spelen. Meetjesland trok heel hard aan mijn mouw, maar Maldegem is de club van mijn jeugdjaren en ook een club waar ik heel veel vrienden heb en dat gaf finaal de doorslag.”

Voetballend vermogen

Goede voetjes heeft Cools wel. In Lovendegem deed hij de tegenstander vaak pijn. Cools hoopt tegen Adegem opnieuw op de voorgrond te treden. “Ik voel me goed in mijn vel en het klikt op het veld bijzonder goed met Tom Persan. Het is duidelijk dat we in deze spelersgroep voetballend vermogen hebben en we moeten de tegenstander met verzorgd voetbal proberen pijn te doen. Wat dat betreft vind ik het wel goed dat Philibert De Vlaeminck zijn offensieve spelers wat ruimte laat om hun rol in te vullen. Adegem wordt vast en zeker een moeilijke tegenstander, maar we komen met vertrouwen aan de aftrap. Ik ken deze reeks onvoldoende om ons in te schatten. Maar ik hoor quasi iedereen vertellen dat we met minder dan de top vijf niet mogen tevreden zijn.”

Elf kilo

Bij VK Adegem hopen ze natuurlijk om het kermisweekend van Maldegem te vergallen. Arne De Smet is één van de spelers met een verleden bij KSK Maldegem. “In het kermisweekend op zaterdagavond een derby kunnen spelen tegen mijn ex-ploeg, daar doe ik het als voetballer voor. Misschien is Maldegem wel de favoriet, maar dat betekent niet dat ik met een punt tevreden ben. Deze zomer heb ik er elf kilo afgelijnd en ik wil me nog eens tonen in tweede provinciale. De eerste wedstrijd tegen Merendree was best wel een opsteker. Met Joren Hebberecht heeft de ploeg er een echte leider en een organisator van de verdediging bij. In een relatief jonge ploeg kunnen we zo’n type speler wel gebruiken. Sommige waarnemers vinden ons rijp voor de top vijf, maar of dat een realistische doelstelling is, valt nog te bezien.”