Luc Mertens viert zondag feest voor 25 jaar priester Joeri Seymortier

28 juni 2019

15u47 2 Maldegem Luc Mertens, de pastoor van Maldegem, viert op zondag 30 juni zijn jubileum. Hij is precies 25 jaar priester.

Zondag is er een dankmis en een receptie. “Precies 25 jaar geleden, op 2 juli 1994, heeft de toenmalige bisschop van Gent, Monseigneur Luysterman, mij tot priester gewijd in de kathedraal van Gent”, zegt pastoor Mertens. “We zijn nu 25 jaar verder en willen deze heugelijke dag van toen dankbaar vieren. In die tussentijd heb ik op verschillende parochies in ons bisdom Gent werkzaam mogen zijn. Als priester-leraar in Eeklo, en als onderpastoor en pastoor in Lokeren Sint-Laurentius en Sint-Paulus-Oudenbos. Ook nog als pastoor in Bevegem-Zottegem, Grotenberge en Strijpen, in Stekene, Kemzeke, Hellestraat en Klein-Sinaai. Momenteel ben ik werkzaam als pastoor in de nieuwe parochie in Maldegem. Voor deze periode van 25 jaar ben ik God zeer dankbaar.”

Op zondag 30 juni is er om 10.30 uur een dankmis in de kerk van Maldegem, met aansluitend voor alle aanwezigen een receptie in de pastorietuin.