Losse stoelen in Sint-Annapark hebben eerste weekend overleefd Joeri Seymortier

22 juni 2020

18u34 0 Maldegem De losse stoelen die sinds vorige week in het Sint-Annapark in Maldegem staan, hebben het eerste weekend overleefd zonder vandalisme of diefstal.

De gemeente Maldegem lanceert het project ‘duizendpoten’ en wil in de gemeente 250 losse stoelen plaatsen, waar iedereen op kan gaan zitten. Als proefproject werden al 50 gele en rode stoelen in het Sint-Annapark gezet. Bij de lancering vorige week werd door sommigen nog gevreesd dat de stoelen snel gestolen zouden worden, of dat vandalen ze in de vijver zouden gooien. Maar het eerste weekend lijkt dat niet gebeurd. “Alle ‘duizendpoten’ staan bij mijn weten nog altijd in het park”, zegt schepen Marleen Van den Bussche (Merlaan). “Ik heb wel gemerkt dat er een paar kromme pootjes bij zijn. We zullen dit raar fenomeen van nabij opvolgen.”