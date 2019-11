Liya zorgt voor dubbel viergeslacht in Adegem en Maldegem Joeri Seymortier

14 november 2019

09u03 0 Maldegem Feest in Adegem en Maldegem. Liya Verstrynge zorgt daar voor een dubbel vrouwelijk viergeslacht in de familie.

Liya Verstrynge doet dat samen met haar grote zus Noé, die ondertussen 3 jaar oud is. Simone Van den Abeele (91) uit Maldegem is de trotse overgrootmoeder, en viert het viergeslacht samen met haar dochter Nicole Van Landschoot (57) uit Maldegem, en kleindochter Yaël Claeys (28) uit Adegem. “Voor mij is het ondertussen het negende achterkleinkind, maar dit blijft elke keer weer bijzonder”, zegt overgrootmoeder Simone.