Lievegem en Maldegem onderzoeken mogelijkheid drive-inbioscoop: “Coronasafe en gezellig spektakel voor het hele gezin” Joeri Seymortier

03 mei 2020

10u49 0 Maldegem Zowel in Lievegem als Maldegem wordt onderzocht of een drive-inbioscoop deze zomer een veilig alternatief kan worden voor de geschrapte feesten, festivals en kermissen.

“Een coronasafe en gezellig spektakel voor het hele gezin”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem. “Dit kan een mooi alternatief zijn in een zomer zonder evenementen. In het kader van een marktbevraging had het schepencollege sinds midden april contact met Kinepolis in dit verband. Wij waren blijkbaar de eerste die het idee bij kinepolis lanceerden. In een drive-inbioscoop kijk je met je gezin, lief, vrouw of alleen vanuit je auto naar een groot scherm dat buiten opgesteld staat. Het geluid van de film wordt op je radio van je auto weergegeven. Wie weet komt dit in Maldegem.”

Ook Lievegem denkt in die richting. “Het zou een leuk idee kunnen zijn om de 11 juli-viering in Zomergem te houden met een drive-in movie”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Misschien ook een leuk alternatief voor de kermis in Lovendegem? In Waarschoot denken we eerder in de richting van een lichtshow op gebouwen. Wij hebben in Lievegem bedrijven die zich bezig houden met licht en geluid bij evenementen. Een zwaar getroffen sector, die we zo ook kunnen steunen.”