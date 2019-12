Liberale burgemeesters Meetjesland bekennen kleur: “N-VA moet mee in nieuwe regering” Joeri Seymortier

15u54 7 Maldegem Voor de liberale burgemeesters in het Meetjesland is het duidelijk: paars-geel, met N-VA dus, moet de nieuwe regering worden.

Wordt het nu paars-geel met N-VA of paars-groen met Groen in de nieuwe federale regering? Dat is nationaal de hamvraag, en vooral Open Vld lijkt keuzes te moeten maken. Maar wat denken onze liberale burgemeesters van het Meetjesland? “Ik ben voorstander van paars-geel, met N-VA”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem. “We moeten de verkiezingsuitslag respecteren. Het wordt tijd dat we een regering krijgen die stopt met dromen, en met gezond verstand naar cijfers kijkt. Bij groen en rood zie ik te vaak veel uitgaven, en te weinig inkomsten. Zo bestuur je geen land.”

“N-VA moet verantwoordelijkheid nemen”

Burgemeester Philippe De Coninck van Assenede heeft een kartellijst SamenPlus, maar is zelf van Open Vld. “Ook ik kies resoluut voor paars-geel”, zegt De Coninck. “Gewoon omdat ik vind dat de grootste partij in de regering moet zitten, en we dus niet zonder N-VA kunnen. N-VA moet verantwoordelijkheid opnemen.”

Burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) van Sint-Laureins is ook een liberaal, maar wil zich niet uitspreken. “Ik heb mij voorgenomen om afstand te nemen van de nationale politiek”, zegt Van de Moere. “De nationale politiek is te veel een koehandel geworden. Je geeft iets en je krijgt iets. Met postjes en beloftes schuiven, is niet mijn manier van aan politiek doen”, klinkt het nog.