Lessen in VBS De Kleiheuvel gaan weer door: “Vertrouwen dat alles veilig is” Wouter Spillebeen

06 juni 2019

17u00 0 Maldegem Donderdag konden de leerlingen van VBS De Kleiheuvel in Maldegem terug les volgen in hun eigen school, drie weken nadat de site afgesloten werd voor asbestgevaar. In de nabije sporthal was bij afbraakwerken asbest vrijgekomen, maar de school en de kinderopvang ernaast zijn officieel veilig verklaard.

Bij de eerste staalnames bleek al dat de omgeving van de school en kinderopvang Ukkie-Pukkie hoogstwaarschijnlijk gevrijwaard waren gebleven van asbest. In de afgelopen weken nam een gespecialiseerde reinigingsfirma de site onder handen en werden nieuwe stalen genomen in de school. “Ik heb de resultaten van de stalen persoonlijk bekeken en ik ben blij om te melden dat de school volledig veilig is”, zegt directeur Stefanie Van den Bussche. “Eigenlijk is er in het gebouw nooit asbest geweest, maar we hebben toch het zekere voor het onzekere genomen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van veel mensen.”

Vertrouwen

De afgelopen weken konden de leerlingen van De Kleiheuvel in andere scholen in de omgeving terecht. “De samenwerking met de andere scholen en met de gemeente is echt heel goed verlopen, we zijn er heel blij om. We hebben deze morgen zelfs een bedanking gekregen van de ouderraad”, aldus Van den Bussche.

De ouders zijn blij dat de school weer open is. “Ik moest voor mijn twee kinderen naar twee verschillende scholen de laatste weken, dus dit is echt wel makkelijker”, vertelt een moeder. “Ik heb er vertrouwen in dat de school veilig is. Ik ga ervan uit dat ze alle veiligheidsmaatregelen genomen hebben.”