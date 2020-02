Leer het van de grootmeester zelf: Peter De Clercq geeft workshops barbecue Joeri Seymortier

26 februari 2020

11u04 0 Maldegem Barbecuekoning Peter De Clercq uit Maldegem geeft dit voorjaar nog drie keer een workshop barbecue, waar je de tips kan leren van de grootmeester zelf.

Peter De Clercq is de man achter restaurant Elckerlijc in Maldegem, gewezen wereldkampioen barbecue, en het gezicht van het programma Grillmasters op Vier. “In de Prime, de voorbereidingskeuken naast het restaurant, organiseren we dit voorjaar workshops barbecue waar iedereen actief kan mee koken”, zegt Peter De Clercq. “Je krijgt deskundige uitleg over het barbecueën tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje. Als het weer het toelaat brengen we een bezoek aan onze Elckerlijc Farm, waar we onze groenten en kruiden zelf oogsten. We maken een voor- en hoofdgerecht, gevolgd door een heerlijk dessert om af te sluiten.”

Deelnemen kost 120 euro per persoon, ook wijn en koffie met versnaperingen zijn inbegrepen. Je krijgt ook een pakket mee naar huis, met een leuke schort en een kookboek. Er zijn nog workshops op zaterdag 7 maart vanaf 11 uur, zaterdag 4 april vanaf 11 uur en op donderdag 30 april vanaf 19 uur.

Inschrijven: info@elckerlijc.be.