Leegstaande woning brandt uit in Koning Albertlaan Cedric Matthys

27 februari 2020

09u15 0 Maldegem Een woning aan de Koning Albertlaan in Maldegem is woensdagnamiddag volledig uitgebrand.

De brand ontstond op de onderste verdieping. Het huis was niet bewoond, er vielen dan ook geen gewonden. Volgens de politiezone Maldegem was de brand uitslaand op het moment dat de brandweer aankwam. Het vuur was snel onder controle.