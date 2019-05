Lani Spiessens (11) uit Maldegem is Belgisch kampioen ‘tumbling A’ (en mag eind dit jaar naar het WK in Tokyo) Joeri Seymortier

30 mei 2019

10u49 0 Maldegem De Gymnastiek Federatie heeft het Belgisch kampioenschap ‘tumbling A’ georganiseerd, en dat levert een Meetjeslandse medaille op.

Lani Spiessens uit Maldegem mocht zich in de leeftijdscategorie van de 11-jarigen tot Belgisch kampioen laten kronen. Bij tumblingreeksen wisselen salto’s, fliks en schroeven elkaar af. “Lani beoefent deze sport al sinds ze vier jaar is”, zegt mama Nele De Vriese. “Ondertussen traint ze 10 uur per week in turnclub Altis Eeklo. Haar harde werk, inzet en uithoudingsvermogen zorgen nu voor een gouden medaille. Lani kon zich ook rechtstreeks plaatsen voor het wereldkampioenschap tumbling voor jongeren in Tokyo, dat plaatsvindt begin december dit jaar. Haar trainers doen echt schitterend werk.”