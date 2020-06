La Dolce Vita heropent op Markt Maldegem: “Toscaanse heuvels en kunstgras voor extra sfeer” Joeri Seymortier

04 juni 2020

12u04 10 Maldegem Brasserie La Dolce Vita op de Markt in Maldegem werkt de komende dagen keihard door, om begin volgende week te kunnen heropenen.

Het restaurants met Italiaanse flair werd in oktober vorig jaar nog grondig verbouwd, maar moest nadien snel dicht door de lockdown. “Wij willen in La Dolce Vita voor een vakantiegevoel zorgen voor alle mensen die deze zomer niet op vakantie kunnen”, zegt Tessa Pollier. “We gaan kunstgras leggen op ons terras, om het allemaal toch een beetje gezelliger te maken. Ook de schermen om tussen de tafels te plaatsen zijn besteld. Het interieur van de zaak werd volledig opgefrist. Met als kers op de taart een prachtig sfeerbeeld van Toscaanse heuvels, de eyecatcher van onze zaak. Horeca zit mij in de genen. Ik kreeg de microbe te pakken via mijn grootouders Louis De Clercq en Laura Ardeel. Zij runden cafés De Schouwburg en Twit Peird, en waren jarenlang een vaste waarde in Maldegem.”