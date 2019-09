KSA Maldegem bouwt ‘Ark van Noach’ Joeri Seymortier

05 september 2019

11u15 0 Maldegem KSA Maldegem start op zaterdag 7 september het nieuwe werkjaar, en bouwt ondertussen volop aan een eigen ‘Ark van Noach’.

KSA Maldegem is een jeugdbeweging voor jongens van het eerste jaar lager onderwijs tot en met het laatste jaar secundair onderwijs. Volgend jaar bestaat de vereniging 90 jaar. “Binnenkort start het nieuwe werkjaar”, zegt de groep van twintig KSA-leiders. “Op zaterdag 7 september om 14 uur vindt onze startactiviteit plaats, aan de KSA-lokalen naast sporthal Meos in Maldegem. Voor deze startactiviteit bouwde de leiding ‘de Ark van Noach’ na. Het wordt zaterdag dus een spetterend openingsfeest, waarop we alle jongeren uit Maldegem graag uitnodigen.”

Op de Facebookpagina van KSA Maldegem staat ondertussen een leuk promofilmpje rond de bouwwerken. Info: www.ksamaldegem.be.