Koning Joanicq I klaar voor carnavalsweekend Maldegem: drie stoeten, kroegentocht en ‘Carnaval on Ice’. Joeri Seymortier

18 februari 2020

11u15 2 Maldegem Maldegem maakt zich op voor een druk carnavalsweekend. Dit jaar met Joanicq Caboor (21) die voor zijn tweede jaar als prins Koning Joanicq I wordt.

Maldegem viert dit weekend voor de 54ste keer carnaval. Volgend jaar wordt pas echt een feestjaar, want dan bestaat carnaval in Maldegem 55 jaar, en dat is 5x11. Volgend jaar zou er ook een grote verkiezingsavond gehouden worden, om Koning Joanicq I dan te kunnen kronen tot Keizer. “Maar voor het zover is gaan we dit weekend eerst goed feesten”, zegt voorzitter Kris Wille van de Raad van Elf. “Met duizenden toeschouwers, honderden figuranten en tientallen praalwagens zorgen we dit weekend voor een van de grootste evenementen van het Meetjesland.”

Op vrijdag 21 februari trekken de scholen door de centrumstraten, en wordt om 16 uur gestart met ‘Carnaval on Ice’. Wie verkleed is, mag tussen 16 en 18 uur gratis schaatsen. Op zaterdag 22 februari is er kindercarnaval in de feesttent van het Sint-Annapark. Bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, en gratis. Zaterdag om 21.30 uur is er dan de rondgang met de Raad van Elf en het gevolg.

Zondag hoogdag

Zondag 23 februari wordt de hoogdag in Maldegem. Om 15.30 uur start de reclamestoet, meteen gevolgd door de 41ste kindercarnavalstoet. Om 17.30 uur is er de gouden worstenworp vanuit het gemeentehuis. Dit jaar wordt er een speciale vangzone voorzien voor de kinderen. De 54ste avondstoet rijdt zondag uit om 19.30 uur. Vanaf 21 uur is er de carnavalsfuif in de tent in het park, dit jaar een echte foute party met onvervalste carnavalsmuziek. Er is ook nog straatcarnaval en een kroegentocht. Om middernacht worden de maskers afgezet.