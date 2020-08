Komt er Carnaval 2021 in Maldegem? “Pas begin december beslissen, want virus is baas” Joeri Seymortier

21 augustus 2020

15u34 2 Maldegem Krijgt Maldegem in 2021 een carnaval? Dat wil de Raad van Elf pas begin december definitief beslissen.

Ninove heeft al beslist om carnaval 2021 te schrappen. In Maldegem wachten ze liever nog een paar maanden de evolutie van het coronavirus af. “We starten onze vergaderingen pas in oktober”, zegt Kris Wille van de Raad van Elf. “We zullen begin oktober de voorzitters van de verschillende carnavalsverenigingen uitnodigen om te informeren of ze al dan niet een wagen zullen bouwen. Tegen begin november zullen we een eerste gesprek aangaan met de gemeente. Ten laatste begin december zullen we beslissen. We hebben dit jaar een jubileumjaar ‘5x 11jaar’ carnaval in Maldegem. Hopelijk kunnen we dit vieren. Wat we nu al zeker zijn is dat carnaval 2021 anders dan anders zal zijn. Dit voorjaar was het coronavirus een thema in onze stoet. Een onderwerp waar we toen ludiek mee omgingen. In 2021 zal datzelfde virus bepalen of er al dan niet stoet zal zijn.”