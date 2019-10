Kom op Maldegem sluit campagne zondag af met ontbijt en brunch Joeri Seymortier

17 oktober 2019

11u08 0 Maldegem Het team van ‘Kom op tegen Kanker’ Maldegem sluit op zondag 20 oktober de inzamelcampagne 2018-2019 af.

Het slotfeest start zondag met een uitgebreid ontbijt tussen 8 en 10 uur, of een brunch tussen 11 en 13 uur. Dat gebeurt in cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem. Vanaf 10.30 uur is er een gratis aperitiefconcert met een optreden van Moonshine and Mojo. Vanaf 14 uur worden er pannenkoeken gebakken.

Wie nog wil inschrijven voor het ontbijt of de brunch, kan dit nog. Kaarten zijn te koop bij krantenshop ’t Hoekje in de Noordstraat, via www.komopmaldegem.be of op 0478/24.31.92.

Het ontbijt kost 10 euro voor de volwassenen. Kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 5 euro, en wie nog kleiner is betaalt 2 euro. Brunchen kost 15, 7 en 2 euro.