Koenraad De Ceuninck tweede in strijd provinciaal voorzitterschap CD&V Joeri Seymortier

27 november 2019

15u25 2 Maldegem Koenraad De Ceuninck van CD&V Maldegem is tweede geëindigd in de strijd naar de titel van provinciaal voorzitter CD&V Oost-Vlaanderen.

Het is uiteindelijk burgemeester Jan Vermeulen van Deinze die de nieuwe provinciaal voorzitter van zijn partij wordt. Vermeulen haalde 49,39 procent van de stemmen en Koenraad De Ceuninck strandde op 26,66 procent. De derde kandidaat Emile Desimpel haalde 24,94 procent.

“Omdat geen van de kandidaten een gewone meerderheid behaalde, schrijft het reglement voor dat er een tweede stemronde tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen, moet gebeuren”, klinkt het bij CD&V. “Dat zou dus gaan tussen Jan Vermeulen en Koenraad De Ceuninck. Na onderling overleg koos Koenraad De Ceuninck ervoor zijn kandidatuur in te trekken, waardoor Jan Vermeulen wordt aangeduid als nieuwe voorzitter van CD&V Oost-Vlaanderen.”

Bij Jong CD&V blijft Jozua Speeckaert (31) provinciaal voorzitter. Hij woonde in Waarschoot, maar is nu naar Gent verhuisd. Ook bij de senioren wordt er gestreden in het Meetjesland. Voor de verkiezing van provinciaal seniorenvoorzitter komt er een tweede ronde tussen Piet Vercruysse uit Maldegem en Jan Willaert uit Evergem. Op 6 december wordt duidelijk wie de nieuwe voorzitter wordt van de senioren.