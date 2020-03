Kleitkalseide onderbroken tot na het weekend door wegverzakking Joeri Seymortier

20 maart 2020

15u48 0 Maldegem De Kleitkalseide in Kleit bij Maldegem is afgezet voor alle verkeer, nadat er een wegverzakking vastgesteld werd.

“Door een verzakking in het wegdek, ter hoogte van de basisschool in Kleit, is een deel van de Kleitkalseide afgesloten”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Het wegdek is hersteld, maar de herstellingen moeten uitdrogen. Tot maandag 23 maart is er daardoor geen doorgaand verkeer mogelijk.”

Meer informatie vind je hier.