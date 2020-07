Kleine Cilou zorgt voor viergeslacht in Maldegem en Lievegem Joeri Seymortier

02 juli 2020

17u19 0 Maldegem Cilou Demeyer uit Kleit bij Maldegem is vier maanden oud en mocht op de foto als jongste telg van een viergeslacht.

De kleine Cilou is de dochter van Inara Bouvier (23), en ligt in haar wiegje in de Houtzagerij 20 in Kleit bij Maldegem. Bianca Carels (46) is de jonge grootmoeder en Linda Vereecke (66) is overgrootmoeder. Zij wonen in De Vijf Eiken in Lievegem.