Kinderopvang Adegem op één locatie: Ukkie-Pukkie verhuist naar De Zandloper

24 januari 2020

12u32 4 Maldegem Kinderopvang Ukkie-Pukkie in Adegem verhuist naar de site van de buitenschoolse kinderopvang (IBO) De Zandloper in de Zandakkers in Adegem. De IBO en Ukkie-Pukkie komen in hetzelfde gebouw.

De gemeente Maldegem wil Ukkie-Pukkie Adegem vestigen op een kwaliteitsvollere locatie. “Uit een evacuatieoefening bleek immers dat ernstige aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk waren om bij een noodsituatie de evacuatie vlotter en veiliger te laten verlopen”, zegt schepen van Kinderopvang Nicole Maenhout (N-VA). “We zijn in eerste instantie op zoek gegaan naar een oplossing op de huidige locatie van Ukkie-Pukkie, maar dit bleek praktisch niet haalbaar. We onderzochten daarom verschillende andere locaties, en kiezen nu voor een verhuizing van Ukkie-Pukkie naar het gebouw in de Zandakkers. Zo blijft Ukkie-Pukkie in Adegem en komen de kinderen in een meer aangepaste infrastructuur terecht. Concreet wordt Ukkie-Pukkie ondergebracht op het gelijkvloers in het gebouw. De IBO verhuist naar de lokalen op de eerste verdieping. Er komt ook een aparte ingang voor Ukkie-Pukkie en de IBO, zodat beide werkingen fysiek van elkaar gescheiden worden, weliswaar in hetzelfde gebouw.”

Wat met verenigingen?

In het gebouw op de Zandakkers hebben ook een aantal verenigingen hun vaste stek zoals KLJ, speelpleinwerking en fanfare. Voor hen wordt een oplossing gezocht op de site zelf of daarbuiten. De komende weken worden werken uitgevoerd aan het gebouw in de Zandakkers. “Voor de kinderen, ouders en medewerkers wijzigt op dit moment nog niets. Ze worden tijdig geïnformeerd over de timing en verdere stappen”, klinkt het nog.

