Kinderen school Kruipuit lopen bijna 1.000 euro samen in strijd tegen kanker Joeri Seymortier

25 september 2020

17u48 1 Maldegem De kinderen van de GO!-school Kruipuit in Adegem bij Maldegem hebben 976,80 euro bij elkaar gelopen voor het goede doel.

De kinderen liepen in hun klasbubbel op de schoolweide. De kleutertjes stapten elk een ronde. “De rondjes van alle leerlingen en leerkrachten werden opgeteld en we kwamen uit op 126 kilometer”, zegt Sabine François. “We lieten ons sponsoren voor Think Pink en de strijd tegen borstkanker. Wij deden dat uit het diepste van ons hart voor juf Ellen Joos, juf Melanie Verheire en al hun lotgenoten. Er kwam uiteindelijk 976,80 euro binnen.”