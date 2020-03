Kinderen Kruipuit verrassen buurvrouw die 80 wordt: “Spandoek en zwaaien op een afstand” Joeri Seymortier

20 maart 2020

11u45 0 Maldegem De kinderen die in de opvang zitten van basisschool Kruipuit in Adegem hebben buurvrouw Rita verrast, die vandaag (vrijdag) 80 jaar wordt. Feest op een veilige afstand.

Rita Geeraert woont recht tegenover basisschool Kruipuit en is zowat de officieuze conciërge van de school. Ze houdt altijd een oogje in het zeil. Haar tachtigste verjaardag moest een groot feest worden, maar door de coronacrisis kan dat nu niet. De school is dicht, maar elke dag komen toch een tiental kinderen naar de noodopvang. Vrijdagochtend vroeg had de school al een spandoek aan het huis van Rita gehangen. “Toeter maar, ons Rita wordt 80 jaar”, stond er te lezen. Voor de middag gingen de kinderen van de opvang ook eens zwaaien voor het venster van Rita. “Rita is onze bovenstebeste buurvrouw”, zegt juf Sabine François. “Haar verjaardag mochten we echt niet zomaar voorbij laten gaan.”

Rita was blij met het initiatief. “Ik zit hier op mijn tachtigste verjaardag alleen thuis, maar het is wat het is”, zegt de jarige. “Ik ben al blij dat de kinderen eens voor het raam komen zwaaien. Een mooi gebaar!”