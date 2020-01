Kat loopt in vossenklem: “Het kon een kind geweest zijn” Wouter Spillebeen

31 januari 2020

14u39 32 Maldegem De eigenares van een kat spreekt het gemeentebestuur van Maldegem aan nadat haar huisdier in een vossenklem was getrapt in het Reesinghebos. “In dat openbaar bos lopen ook kinderen”, zegt ze.

Woensdag moest de vrouw in allerijl naar de dierenarts omdat haar witte kater in de vossenklem was gelopen. Na een operatie komt het dier er weer door, maar normaal gebruik van het voorpootje zit er waarschijnlijk niet meer in. Ze roept het gemeentebestuur en burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) aan om meer controles uit te voeren. “Het kon een kind geweest zijn dat vast zat”, schrijft ze.

Van Hulle vindt het terecht dat de vrouw het verhaal verspreidt. “Het is de eerste keer dat we op dat vlak een klacht krijgen in Maldegem”, zegt hij. “Het plaatsen van een vossenklem is sowieso verboden en we zullen proberen uit te vissen wie dat geplaatst heeft. De klacht is dan ook doorgestuurd naar de politie. We bekijken dit grondig om de veiligheid op ons terrein te verzekeren. Het mag niet escaleren, dus moeten we zorgen dat dit geen vervolg krijgt.” De burgemeester overlegt met verschillende diensten wat de volgende stap kan zijn.