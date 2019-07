Juffen offeren eigen vakantie op om anderstalige kinderen les te geven Voor het eerst Nederlandse taal onderhouden tijdens zomervakantie Joeri Seymortier

15 juli 2019

15u31 0 Maldegem Maldegem organiseert deze zomer voor het eerst een Zomerschool voor anderstalige kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Leerkracht Stephanie Bral en orthopedagoge Hanne De Baets offeren hun eigen vakantie op om de kindjes Nederlands te leren. “Tijdens de vakantie lopen de anderstalige kinderen anders veel te veel achterstand op”, klinkt het.

Kinderen uit anderstalige gezinnen in Maldegem kunnen deze zomer in het Sociaal Huis van het OCMW naar de Zomerschool. Juffen merken dat die kinderen in september, na twee maanden schoolvakantie, vaak heel veel van hun kennis van het Nederlands kwijt zijn. Vooral omdat ze in de vakantie thuis weer vooral hun moedertaal spreken, en geen Nederlands. Daar wordt deze zomer in Maldegem iets aan gedaan.

“We organiseren deze zomer heel wat voormiddagen onze Zomerschool, om anderstalige kinderen op een speelse manier in contact te houden met het Nederlands”, zegt Stephanie Bral. “Als die kinderen twee maanden thuis geen Nederlands spreken, merken we dat ze op 1 september sterk achteruit gegaan zijn in hun kennis van het Nederlands. Daar doen we hier nu iets aan. We doen het echt op een speelse manier. Deze week is een kookweek, en hebben we samen met de kinderen soep gemaakt. We zijn eerst gaan winkelen, en zo leren ze de namen van de groenten kennen. Dan hebben we alle groenten samen gesneden, en ook dan zijn we constant in het Nederlands tegen de kinderen bezig. Ook wanneer we spelletjes spelen, doen we dat in het Nederlands.”

Vrijwilligerswerk

Stephanie en Hanne offeren maar al te graag hun vakantiedagen op voor de Zomerschool. Ze doen het vrijwillig. “Ik haal hier echt heel veel voldoening uit”, zegt Hanne De Baets. “Ik vind de vakantie toch veel te lang, dus doe ik liever iets nuttigs met mijn tijd. We zien dat veel kindjes in het begin heel erg gesloten zijn. Er is hier een jongentje die de drie eerste dagen letterlijk geen woord gezegd heeft. Nu zie ik hem openbloeien en gieren van het lachen. We hebben duidelijk zijn vertrouwen gewonnen, en dat is echt een fantastisch gevoel.”

“Hoedje af”

Het OCMW van Maldegem geeft de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding, en stelt ook de lokalen ter beschikking. “Het is echt belangrijk dat die anderstalige kinderen hun Nederlandse taal tijdens de zomervakantie blijven oefenen”, zegt OCMW-voorzitter Marleen Van den Bussche (Merlaan). “In het verleden werkten we tijdens de zomervakantie samen met de Welzijnsschakel Integraal in Brugge, maar het vervoer van en naar Brugge en het inschrijvingsgeld vormde een drempel. Hanne De Baets en Stephanie Bral stelden OCMW Maldegem voor een gratis Zomerschool voor anderstaligen op te starten in Maldegem. Fantastisch dat die vrouwen dat in hun eigen vakantie willen doen. Hoedje af”, zegt Marleen Van den Bussche nog.

De Zomerschool is gratis voor de deelnemers.