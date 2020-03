Jonge vrouw die man neerstak voor aanraken van achterwerk krijgt werkstraf: “Ze wilde hem enkel wegjagen” Wouter Spillebeen

04 maart 2020

12u37 0 Maldegem De 23-jarige Maldegemse die twee jaar geleden een 47-jarige man verwondde met een mes nadat hij haar achterwerk had aangeraakt, kreeg vandaag een werkstraf van 150 uur opgelegd. De rechter hield in het vonnis rekening met verzachtende omstandigheden en de spijt die de vrouw betuigde in de rechtbank. Het slachtoffer zou tijdens de schermutseling ook klappen uitgedeeld hebben, maar hij is vrijgesproken.

De ruzie ontstond in de nacht van vrijdag 22 december op zaterdag 23 december in danscafé Klub Luxxx in Maldegem. Rond 5.30 uur voelde de jonge vrouw ineens een hand op haar achterwerk. De man, die die nacht stevig uit was geweest met zijn carnavalsgroep, verklaarde dat hij struikelde en daarbij per ongeluk de dame aanraakte. Zij verklaarde dat ze een knijpende beweging voelde.

“We kunnen niet streng genoeg zijn voor seksuele agressie. Het was meer dan een tikje tegen het achterwerk voor de grap”, aldus de advocaat van de vrouw. Toch reageerde ze volgens de procureur buitensporig agressief. Er ontstond een schermutseling en zowel de man als een vriend van hem kregen enkele klappen in het café.

Levensgevaar

De betrokkenen gingen naar buiten en daar escaleerde de situatie verder. De toenmalige vriend van de jonge vrouw deelde een duw uit kreeg een vuistslag terug. De vrouw stapte in haar wagen en zou agressief richting de man en zijn vrienden gereden zijn. Ze konden een aanrijding net vermijden. De vrouw reed naar huis, maar kwam iets later terug met drie grote messen in de wagen. Eens op de Markt, sprong ze volgens getuigen meteen uit haar wagen en liep ze met een mes in de hand op de man af. Ze haalde verschillende keren uit en verwondde de man aan de arm, waarna ze weer wegreed.

Het slachtoffer werd ter plaatse geholpen door omstaanders en werd daarna in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd. Na een urenlange operatie en anderhalve dag op de afdeling intensieve zorgen, begon zijn herstel. “Gelukkig staat hij hier nog”, merkte rechter Hans De Waele op tijdens de behandeling van de zaak.

“Ze is inderdaad teruggekeerd met een mes, maar dat was niet om wraak te nemen”, legde de advocaat van de vrouw uit. “Ze wilde haar neefje ophalen, maar ze voelde zich onveilig. Daarom had ze het mes bij om zich te verdedigen. Het was niet de bedoeling om de man te steken. Ze wilde hem alleen wegjagen, maar hij bleef maar komen.”

Werkstraf

De procureur vorderde een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro, maar de rechter besloot de vrouw milder te straffen. Hij houdt rekening met verzachtende omstandigheden en de oprechte spijt die de vrouw uitte in de rechtbank. “Ik heb het mes meegenomen, dus het is sowieso mijn schuld dat hij gewond raakte”, snikte ze bij de behandeling. “Meteen na de gebeurtenissen zei ik al dat het me niet kon schelen wat er met mij gebeurde, zo lang hij er maar door kwam. Nu zijn alle grote messen weg uit mijn huis, heb ik agressiebegeleiding gevolgd en ga ik bijna niet meer uit.”

De vrouw kreeg uiteindelijk een werkstraf van 150 uur. Als ze die niet correct uitvoert, moet ze alsnog voor twee jaar naar de cel. Een boete krijgt ze niet, om voorrang te geven aan de terugbetaling van de medische kosten van het slachtoffer, die al oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor de klappen die hij uitgedeeld zou hebben, sprak de rechter hem vrij.