Jeugdhuis De Redekiel maakt voorzichtige doorstart na sluiting van half jaar Joeri Seymortier

10 januari 2020

14u29 0 Maldegem Het jeugdhuis De Redekiel in Maldegem maakt een voorzichtige doorstart. In juni vorig jaar ging het jeugdhuis dicht na problemen met vandalisme en drugs.

In juni 2019 ging de sleutel op De Redekiel. Het nieuwe gemeentebestuur pikte de problemen met vandalisme, druggebruik en andere incidenten niet. Nu neemt de gemeente de draad weer op. “We zijn gestart met een tienerwerking op woensdagmiddag”, zegt schepen van Jeugd Glenn Longeville (Open Vld). “Zo willen we een aanzet geven om het jeugdhuis van Maldegem nieuw leven in het blazen. We willen af van het negatief imago, en willen een open huis vormen voor alle jongeren in Maldegem. Met de opstart van de tienerwerking ervaren we al spontane reacties van jongeren die bereid zijn om op vrijdagavond terug de deuren te openen van het jeugdhuis. Ook bij de jeugdverenigingen van Maldegem is er terug interesse om mee te werken aan een succesvol jeugdhuis. We zijn volop bezig om een kader te creëren zodanig dat het jeugdhuis in de toekomst terug autonoom kan functioneren, binnen een gezonde samenwerking met het gemeentebestuur. We hebben extra financiële middelen voorzien om de doorstart van jeugdhuis Maldegem te garanderen.”

Beroepskracht?

CD&V betreurt de houding van de gemeente. “Er wordt nu gewerkt met personeel van gemeente en OCMW, maar een jeugdhuis in Maldegem heeft minstens een halftijdse beroepskracht nodig”, zegt Leandra Decuyper. “Het jeugdhuis verdient een tweede kans. Wij hopen dat het jeugdhuis snel de deuren kan openen, en dat een krachtig jeugdhuisbestuur en geëngageerde vrijwilligers paraat staan om de uitdagingen aan te gaan.”