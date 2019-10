Jeugd Maldegem ontbijt vrijdag op de Markt Joeri Seymortier

14 oktober 2019

09u45 2 Maldegem De jeugd van Maldegem wordt op vrijdag 18 oktober uitgenodigd om op de Markt te komen ontbijten.

De jeugddienst en de jeugdraad van Maldegem roepen alle leden van een Maldegemse jeugdbeweging op om vrijdag vanaf 6.30 uur in uniform naar de Markt te komen. De jeugddienst en jeugdraad zorgen voor een ontbijt met warme chocomelk en boterkoeken. “Net zoals vorig jaar vieren we in Maldegem de ‘Dag van De Jeugdbeweging’ samen met leden en leiding van de Maldegemse Jeugdbewegingen op de Markt in Maldegem”, zegt schepen Glenn Longeville (Open Vld). “Lokale dj Featherless zorgt voor muziek en onze bibliotheek brengt één van haar toffe arcadekasten mee naar de Markt. Een boeiende game die je met vier tegelijk kan spelen.”