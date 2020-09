Jellert Van Landschoot (Lierse Kempenzonen): “Wil me tonen in 1B” Dominique Lampo

13 september 2020

18u59 4 Maldegem Jellert Van Landschoot trekt de komende maanden het shirt aan van Lierse Kempenzonen. De 23-jarige middenvelder uit Maldegem-Kleit ondertekende een contract voor één seizoen en hoopt in het Antwerpse bevestiging te brengen van zijn sterk seizoen bij NEC Nijmegen. De honger naar voetbal is groot bij het jeugdproduct van Club Brugge.

“De voorbije weken trainde ik mee met Club Next, de beloftenploeg van Club die in 1B speelt. Maar als speler wil je natuurlijk wedstrijden spelen en net daarom ben ik heel blij dat ik die kans krijg bij Lierse Kempenzonen. Als ex-trainer van SK Lommel kende Tom Van Imschoot me van het seizoen bij OH Leuven en hij ziet voor mij een rol op positie acht weggelegd. Lierse is toch een ploeg met een zekere traditie en ik heb het gevoel dat dit een club op mijn maat is.”

Terug in België

Begin maart zag het er helemaal niet naar uit dat Van Landschoot nu in de Belgische competitie aan de slag zou gaan. “Als jeugdproduct van Club Brugge maakte ik de overstap naar OH Leuven en daar hoopte ik vaste waarde te worden in 1B. In de heenronde kwam ik veel aan spelen toe, maar na Nieuwjaar raakte ik toch van de radar. Bij FC Eindhoven kwam ik weer boven water en de overstap naar NEC Nijmegen was een stap vooruit. Ambitieus en thuis gemiddeld goed voor 8000 voetbalfans. Ik speelde er een sterk seizoen, scoorde vier keer en was goed voor zes assists. Begin maart zag het er dan ook naar uit dat mijn voetbaltoekomst in Nederland lag. Nijmegen had graag de optie gelicht en er was wat interesse van Nederlandse ploegen. Het coronaverhaal besliste er anders over.”

Ervaring

Nijmegen besloot finaal de optie toch niet te lichten en de interesse voor Van Landschoot ebde weg. Heel even leek Deinze zijn nieuwe club te worden, maar uiteindelijk werd het Lierse Kempenzonen. “Ik heb het aanbod van Deinze natuurlijk in overweging genomen en misschien lagen daar ook wel mogelijkheden. Maar ik ben blij met mijn keuze voor Lierse Kempenzonen. De club kreeg pas in laatste instantie te horen dat ze in 1B mochten aantreden en was dan ook uitgebouwd om een rol van betekenis te spelen in eerste nationale. Lierse krijgt nu de kans om een reeks hoger te spelen en haalde daarom ook wat versterking binnen. Met mijn 23 lentes ben ik nog relatief jong, maar ik kan door mijn ervaring toch een belangrijke schakel worden voor de ploeg. In de middenmoot meedraaien is het doel voor Lierse. Conditioneel ben ik in orde, maar het ontbreekt me wel wat aan wedstrijdritme. Dinsdag bekert Lierse tegen RVC Hoboken. Ik trainde zaterdag al mee en ik heb begrepen dat ik daar al mijn kans krijg om ritme op te doen.”

Club Brugge Next

De eerste competitiewedstrijd wordt er komend weekend dus een tegen Club Brugge B. En jawel, Jellert mag tegen zijn ex-ploeg spelen. “De bond wou in de overeenkomst wel bedingen dat ik niet speelde tegen Club Brugge Next, maar dat zag ik niet zitten. Er zijn maar 25 speeldagen meer en vier keer daarvan is Brugge de tegenstander. Mijn makelaar kon bedingen dat ik wel mag spelen tegen mijn ex-ploeg en dat het volgend weekend meteen een wedstrijd is tegen de jongens waarmee ik trainde, maakt het wel bijzonder. Ik wil me heel graag tonen in 1B en hoop op termijn toch in de Jupiler Pro League te kunnen spelen.”