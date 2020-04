Jarige wijnhandel Van Den Bossche schenkt 1.000 flessen wijn aan horeca Joeri Seymortier

28 april 2020

09u11 0 Maldegem Wijnhandel Van Den Bossche langs de N9 in Maldegem bestaat 120 jaar, en viert dat door 1.000 gratis flessen wijn weg te geven aan hun horecaklanten.

Wijnhandel Van Den Bossche had zich hun jubileumjaar voor hun 120ste verjaardag anders voorgesteld, maar ze blijven daar niet bij de pakken zitten. “Omdat de horeca een van de felst getroffen sectoren is, kiezen we er voor om net hen te steunen met onze voorjaarsactie”, zeggen Steven en Sylvie Herteleer. “Wij schenken 1.000 flessen wijn gratis weg aan onze horecaklanten, die zij dan in deze coronatijden gratis aan hun klanten kunnen meegeven bij aankoop van een waardebon of afhaalgerechten. Zo proberen we de verkoop van waardebonnen en afhaalgerechten aan te zwengelen, en krijgt de particuliere klant hiervoor een lekkere fles rosé. We hebben gekozen voor ‘Le Rosé’ 2019 van Domaine Saint Roch – Lafage, met een winkelwaarde van 12 euro.”

De gratis wijn wordt in Maldegem uitgedeeld bij Bistro Bro, Caprice, Dorp56, Elckerlyc, Gouden Leeuw, Krokant, Maison Marcellio, ’t Moorke, Papinglo, Pascalino, Stadhuis Van Raverschoot, en Tasse Tout. In Aalter is dat bij Bacchus, Den Duyventooren, en ’t Vijfde Seizoen. In Eeklo in La Maryse en Kupi d’O. Tenslotte in Landegem nog bij De Lork, in Ronsele bij Landgoed Den Oker, en in Sint-Laureins bij Carpe Diem en Restaurant Sies.