Jan Smit verlengt ziekteverlof: Couleurs Devie schrapt Swingpaleis in Maldegem Joeri Seymortier

31 januari 2020

09u46 0 Maldegem De vzw Couleurs Devie uit Maldegem schrapt het Swingpaleis dat op 6 maart gepland stond. Hoofdact Jan Smit kan niet komen door ziekte.

Couleurs Devie organiseert al enkele jaren een geslaagd zomerfestival in Maldegem, en zou zich op 6 maart voor het eerst aan een schlagerconcept wagen met het Swingpaleis. Hoofdact was de Nederlandse halfgod Jan Smit. Eind vorig jaar kondigde Jan Smit aan dat hij door stemproblemen een time-out zou nemen. Smit zou zijn werk nu hervatten, maar deze week geraakte bekend dat hij zich voorlopig enkel zal concentreren op de presentatie van het Eurovisiesongfestival, in mei in Nederland. Alle concerten worden voorlopig afgelast, dus ook zijn concert in Maldegem. De organisatoren schrappen dan maar het hele feest.

“Overmacht”

“Wij hebben deze week het nieuws vernomen dat Jan Smit alle optredens in de nabije toekomst opschort”, zeggen de organisatoren Cédric De Smet, Karel De Lille en Christophe Bollé. Het siert Jan Smit dat hij er alles aan gedaan heeft om toch te proberen op te treden dit jaar. Maar dat lukt blijkbaar niet. Couleurs Devie staat voor kwaliteit, en dat kunnen we door deze late beslissing van Jan Smit niet meer garanderen. Een evenwaardige artiest vinden bleek zo kort voor het event onmogelijk. We hebben dan ook besloten het Swingpaleis op 6 maart te annuleren. Het is een pijnlijke maar de enige juiste beslissing. We wensen ons als organisatie bij alle fans te excuseren voor dit ongemak, maar dit is een situatie van overmacht. Alle reeds aangekochte tickets zullen terugbetaald worden.”

Op naar de zomer

Couleurs Devie zegt al veel tickets verkocht te hebben, en laat het concept van Swingpaleis dan ook niet los. Er zou een nieuwe poging volgen. Maar eerst gaat alle energie naar de organisatie van het zomerfestival Couleurs Devie. Dat zal plaats vinden in het weekend van 31 juli.