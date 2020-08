Jaarlijkse herdenking op Canadees kerkhof dit jaar zonder publiek, maar live te volgen op internet Joeri Seymortier

18 augustus 2020

11u29 0 Maldegem Dit jaar zal er voor het eerst geen publiek toegelaten worden op de jaarlijkse herdenking op het Canadees kerkhof in Adegem bij Maldegem.

Op zondag 13 september staat de Canadese-Britse-Poolse herdenkingsplechtigheid gepland op het militair kerkhof in Adegem. Jaarlijks goed voor een vol plein, maar door corona moet het dit jaar anders. “We hebben beslist om dit jaar een ingetogen plechtigheid te organiseren”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dat zal gebeuren met een beperkt aantal genodigden en zonder publiek. Iedereen zal de ingetogen plechtigheid wel van thuis kunnen volgen via het internet. Volgend jaar is er opnieuw een echte plechtigheid, voorzien op zondag 12 september 2021. Zoals men zegt: We’ll meet again…”

De ingetogen plechtigheid van dit jaar volgen, kan op zondag 12 september vanaf 9 uur op www.maldegem.be/canadese-herdenkingsplechtigheid.