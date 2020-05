Inwoners Kleit kopen massaal bloemen, en daardoor krijgt elke zorgverlener in het dorp 40 euro cadeau Joeri Seymortier

25 mei 2020

09u09 0 Maldegem De inwoners van Kleit bij Maldegem hebben hun warm hart getoond voor de zorgverleners. De Kleitenaars kochten massaal bloemen. De opbrengst is voor de zorgverleners in het dorp.

Het waren Filip De Moor, Katja Longueville, Véronique Dhoore en Rudi Van Landschoot die de bloemenverkoop lanceerden. Je kon de voorbije weken bloemenpakketten bestellen, en afhalen bij tuincentrum Belleplant. Er werden 5.261 bloemen verkocht, en 5.720 liter potgrond. “Resultaten waar we trots op zijn”, zegt Rudi Van Landschoot. “De opbrengst wordt verdeeld onder de 77 Kleitse zorgverleners die zich via een speciaal mailadres konden registreren. De zorgverleners krijgen waardebonnen die geldig zijn bij de Kleitse middenstand. Op die manier worden ook zij niet vergeten tijdens de moeilijke coronaperiode. Elke zorgverlener krijgt 40 euro aan waardebonnen in de brievenbus. De bonnen zijn heel het jaar geldig.”