Inschrijvingen activiteiten tijdens schoolvakanties starten vanaf 1 februari Anthony Statius

14 januari 2020

16u22 0 Maldegem De gemeente Maldegem heeft heel wat activiteiten in petto t ijdens de krokus-en paasvakantie. De inschrijvingen starten vanaf zaterdag 1 februari.

Tijdens de schoolvakanties is er voor elk wat wils, van schaatsen, cupcakes maken, een voorleesmarathon, skate-initiatie tot zwemmen. In de paasvakantie gaat men traditiegetrouw de paaslammetjes op de boerderij bezoeken.

Alle activiteiten tijdens de krokus- en paasvakantie zijn te raadplegen in de vrijetijdsbrochure. Deze werd eind 2019 bedeeld via de scholen en je vindt ze digitaal via www.maldegem.be/overzicht-vrijetijdsaanbod. De inschrijvingen starten vanaf 1 februari om 9 uur via www.maldegem.be/webshop.