Huisvuilzakken goedkoper, maar gratis rol afgeschaft Anthony Statius

14 januari 2020

08u25 17 Maldegem De gemeente Maldegem deelt vanaf dit jaar geen gratis huisvuilzakken meer uit, maar kiest in de plaats voor een goedkoper tarief. Voor tien zakken van 60 liter betaal je voortaan 15 euro in plaats van 20 euro en voor een rol met zakken van 45 liter betaal je 11,25 euro in plaats van 15 euro. Er is ook een nieuwe zak van 30 liter en die kost 7,50 euro.

Op de laatste gemeenteraad van Maldegem werd beslist om geen gratis huisvuilzakken meer uit te delen aan de inwoners. De reden hiervoor is dat de gratis huisvuilzakken de gemeente 180.000 euro op jaarbasis kostten en dat ondanks het gratis aanbod niet alle gezinnen hun afvalzakken kwamen ophalen. Van de 9.942 gezinnen kwamen 1.284 gezinnen - goed voor of 13 procent - er niet om. Een bijkomende reden is dat de organisatie voor de bedeling van de brieven en afhaalmomenten een financiële kost van 10.000 euro met zich mee bracht.

Ter compensatie worden de huisvuilzakken vanaf dit jaar goedkoper. Een rol van tien zakken van 60 liter kost 15 euro in plaats van 20 euro en een rol van tien zakken van 45 liter kost 11,12 euro in plaats van 15 euro. Voor mensen die weinig afval hebben is er vanaf nu ook een rol met zakken van 30 liter voor 7,50 euro. De prijs van PMD-zakken blijft gelijk, namelijk 2,5 euro voor twintig zakken. De gemeente laat ook weten dat groenafval voortaan gratis naar het recyclagepark kan gebracht worden. Tot eind 2019 kostte dit 10 euro per kubieke meter.

Oppositiepartij CD&V spreekt van een vergiftigd geschenk. “Schepen Rudi De Smet wil ons doen geloven dat dit voor iedereen een goede zaak zou zijn”, zegt Koenraad De Ceuninck. “Uit enkele simulaties die wij deden blijkt de maatregel vooral heel gezinsonvriendelijk te zijn. Hoe groter de samenstelling van een gezin, hoe groter ook de meerkost zal zijn. Op zich is dat niet abnormaal, ook wij erkennen het principe dat de vervuiler moet betalen, maar in het oude systeem zat dat principe eveneens ingebakken. Het feit dat groenafval voortaan gratis naar het containerpark kan, is natuurlijk een populaire beslissing, maar ze doet hier niets ter zake. Er is immers niemand met enig gezond verstand die zijn groenafval in zijn huisvuilzak steekt.”