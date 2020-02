Hou dit showbeest in de gaten: Matisse Foré (13) uit Adegem kiest voor K3 in The Voice Kids Joeri Seymortier

22 februari 2020

11u33 0 Maldegem Matisse Foré (13) uit Adegem heeft zich vrijdagavond vlotjes kunnen plaatsen voor de volgende ronde van The Voice Kids op VTM.

Al meer dan een miljoen mensen hebben vrijdagavond op televisie en later ook via het online filmpje kennis kunnen maken met het jonge showbeest uit Adegem bij Maldegem. Matisse Foré zong ‘Soldiers of Love’ van Liliane Saint-Pierre en hield er de spanning in tot het laatst. Pas na zijn laatste noot draaiden de coaches K3 en Gers Pardoel hun stoel. Uiteindelijk koos de jonge Adegemnaar de meisjes van K3 als coach, en gaat hij nu samen met Hanne, Klaasje en Marthe workshops volgen om zich voor te bereiden op de volgende rondes.

Ook mama Fleur De Metsenaere, papa Benjamin Foré en opa Marc De Metsenaere kwamen uitgebreid in beeld. Opa Marc wordt door Matisse ‘Opa Greenscreen’ genoemd omdat de twee samen voor een groen scherm filmpjes opnemen en monteren. Klaasje van K3 ziet de samenwerking met Matisse en zijn familie alvast zitten. “Het was echt een super goede editie”, zegt Klaasje. “Met verontschuldigingen dat we zo laat gedraaid hebben, maar we konden Matisse echt niet naar huis laten gaan. Het was een feest op het podium. Echt een tof manneke”, klonk het nog.

Het was een feest op het podium. Echt een tof manneke! K3, coaches The Voice Kids

Op VTM gaan de komende vrijdagen de Blind Auditions verder. Nadien volgen nieuwe afleveringen met Matisse, waarin we hem aan het werk zien in workshops en in battles tegen andere kandidaten.