Horecastraat Maldegem keert in kermisweekend nog één keer terug Joeri Seymortier

27 augustus 2020

12u38 4 Maldegem De Horecastraat in Maldegem wordt komend weekend een laatste keer georganiseerd. In het kermisweekend van 18 tot 20 september, keert het initiatief nog een keer terug.

De gemeente Maldegem besliste begin deze zomer dat horecazaken in de Marktstraat tot eind augustus tijdens vaste uren in het weekend hun terras mogen uitbreiden. Dat wordt dan de zogenaamde Horecastraat. “Dat wil zeggen dat we op vrijdag 28 augustus het laatste weekend Horecastraat ingaan”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Vanaf september organiseren we dus geen Horecastraat meer, maar voor het kermisweekend maken we graag nog een uitzondering. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september zal je dus nog één weekend kunnen ‘terrassen’ in het midden van de Marktstraat.”

De Horecastraat wordt georganiseerd op vrijdag en zaterdag van 18 tot 1 uur, en op zondag van 16 tot 22 uur. Het dragen van een mondmasker is verplicht in de Horecastraat tijdens deze uren. Van zodra je gaat zitten, mag het mondmasker af.