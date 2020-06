Horeca Maldegem moet dit jaar geen terrasbelasting betalen: “Duwtje in de rug in moeilijke tijden” Joeri Seymortier

23 juni 2020

12u01 1 Maldegem De horecazaken in Maldegem moeten voor 2020 geen terrasbelasting betalen. De gemeente wil hen zo steunen in deze coronatijden.

Alle horecazaken samen betalen in Maldegem ongeveer 9.000 euro terrasbelasting per jaar. Maar dat zal in 2020 niet betaald moeten worden. “De horeca is zwaar getroffen geweest, met een sluiting van zowat drie maanden”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “Nu de horeca wel weer open mag, moeten de mensen ver uit elkaar zitten, en is het rendement van de terrassen ook niet altijd optimaal. Wij hebben al toelating gegeven om de terrassen waar mogelijk uit te breiden, maar willen de horeca nog een extra duw in de rug geven door de terrasbelasting dit jaar niet te innen.”

Ook de marktkramers die een abonnement hebben voor de wekelijkse maandagmarkt in Maldegem, zullen voor de periode van 30 maart tot 17 mei hun geld terugkrijgen.