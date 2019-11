Hommage aan kunstschilder Jozef Van Maldegem Anthony Statius

06 november 2019

10u16 0 Maldegem De gemeente Maldegem brengt een hommage aan de Maldegemse kunstschilder Jozef Van Maldegem (1919-1971). Van vrijdag 8 tot en met zaterdag 30 november 2019 kan je in het gemeentehuis en in de KUMA terecht voor een tentoonstelling.

Kunstschilder Jozef ‘Jef’ Van Maldegem was een optimist en dit overmoedig enthousiasmewas te zien in zijn schilderijen. Kunsthistorisch kan men zijn werk inschakelen in het post-expressionisme. Hij was leraar aan de gemeentelijke tekenacademie – nu KUMA – en aan de Rijksmiddelbareschool, nu het Atheneum. Zijn plotse heengaan in 1971 liet een grote leemte achter en de gemeente brengt nu honderd jaar na zijn geboortejaar hommage aan de man en zijn oeuvre. In het gemeentehuis is een selectie van landschapstaferelen te zien, in de KUMA worden een aantal stillevens in dialoog gebracht met werken van KUMA-leerlingen geïnspireerd op zijn werk.

De toegang is gratis. Meer info via www.maldegem.be/hommage-jef-van-maldegem.