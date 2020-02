HLN.be geeft 20 vrijkaarten weg voor Parkcross Maldegem Joeri Seymortier

02 februari 2020

10u17 0 Maldegem Lezers van HLN.be kunnen op woensdag 5 februari gratis samen met een vriend naar de Parkcross in Maldegem.

HLN.be heeft twintig vrijkaarten liggen voor het sportfeest dat woensdag de herkansing van het WK wordt. Tien lezers mogen samen met een vriend of partner gratis meegenieten. Wat moet je doen? Like de Facebookpagina ‘Het Laatste Nieuws uit Maldegem’. Ga daar op zoek naar het artikel over de vrijkaarten, en tag daaronder iemand die je woensdag wil meenemen naar het sportfeest. Maandagavond krijgen tien winnaars hun duoticket via Messenger toegestuurd. Veel succes!

Info: www.parkcrossmaldegem.be.