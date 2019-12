Handelskilometer (N9) Maldegem vrijdag weer open: 5.000 flessen cava cadeau Joeri Seymortier

19 december 2019

08u40 76 Maldegem Morgen, vrijdag 20 december, gaat de N9 in Maldegem na maanden wegenwerken weer open voor alle verkeer. De handelaars geven 5.000 flessen cava weg.

De handelaars langs de Handelskilometer in Maldegem vieren het einde van de wegenwerken voor hun deur. Sinds augustus waren de winkels maandenlang moeilijk bereikbaar door langdurige asfaltwerken langs de N9. De werken zullen ten laatste vrijdagavond 20 december klaar zijn, net voor het lange kerstweekend. “Vanaf dan kunnen klanten opnieuw ongehinderd alle parkings bereiken”, zegt Mark De Herdt van McDonalds, in naam van alle handelaars langs de Handelskilometer. “Om deze heropening van hun handelsbaan gepast te vieren, hebben een vijftiental handelaars de koppen bij elkaar gestoken en hebben we een leuke actie uitgewerkt. Op zaterdag 21, zondag 22, maandag 23 en dinsdag 24 december houden we vier dagen lang opendeurdagen. De deelnemers zijn duidelijk herkenbaar aan een affiche aan hun deur of in de etalage. De deelnemende handelaars gaan in vier dagen tijd samen 5.000 flessen cava uitdelen, of een glaasje bubbels schenken aan hun kopende klanten. Op iedere fles wordt een speciale zelfklever geplakt als herinnering en attentie.”

Elke deelnemende handelaar bepaalt zelf bij welke minimumaankoop hij één of meerdere flessen feestbubbels cadeau geeft. “Bij sommigen is het vragen van een offerte al genoeg om een fles cava mee naar huis te nemen. Bovenop deze cava-actie zijn er koopjes en extra attenties voor het winkelend publiek weggelegd. Kom dus komend weekend zeker shoppen in de Handelskilometer”, klinkt het nog.