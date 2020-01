Groen Maldegem niet opgezet met plannen school Kruipuit: “Opnieuw soloslim en onaangekondigd beleid” Joeri Seymortier

16u47 2 Maldegem Na oppositiepartij CD&V is ook Groen Maldegem niet te spreken over de plannen van de gemeente Maldegem om de gemeenteschool op de Kruipuit in Adegem over te laten aan een onderwijskoepel.

Het nieuwe gemeentebestuur van Open Vld, N-VA en Merlaan wil de gemeenteschool in Adegem afstoten. De school blijft open, maar zal door een onderwijskoepel of –instelling beheerd worden, en niet langer door de gemeente. “Raar dat wij zoiets belangrijks zelf in de pers moeten lezen”, zegt voorzitter Peter Timmerman van Groen Maldegem. “Hier werd nooit een woord over gezegd of gevraagd. Opnieuw een soloslim, onaangekondigd beleid, zonder de Maldegemnaars daarin te kennen. Dit stond niet in de programma’s van de meerderheidspartijen, en ook niet in het meerjarenplan. De mensen hebben hier dus niet voor gekozen. Maar ze krijgen het wel tussen de kiezen. Slikken maar! Voor Groen Maldegem moet er eerst een analyse komen, naar het effect op de kinderen en bewoners. Belangrijk daarbij is dat de school als buurtcentrum kan groeien, waarbij de ruimtes ook door de buurt kunnen gebruikt worden.”