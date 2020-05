Groen Maldegem: “Coronacrisis maakt nood aan groene ruimtes pijnlijk duidelijk” Joeri Seymortier

05 mei 2020

08u46 0 Maldegem Groen Maldegem onderstreept de nood aan groene ruimte in Maldegem. Volgens hen wordt dat door de coronacrisis in de verf gezet.

Groen Maldegem voert in deze coronatijden geen oppositie. “Het bestuur nam op korte tijd heel goede initiatieven om de problemen aan te pakken”, zegt voorzitter Peter Timmerman van Groen Maldegem. “We denken hierbij aan de telefonische contacten met de senioren, en de samenwerking met de scholen om de kwetsbare gezinnen op te sporen om hen van speelgoed en laptop te voorzien. Deze coronacrisis maakt echter ook duidelijk dat de groene open ruimte in Maldegem onder druk staat. Maldegemnaren herontdekken vandaag de lokale open ruimtes. Bij velen ontstaat een voortschrijdend inzicht over het grote belang van het hebben, beschermen en uitbreiden van die schaarse open ruimtes. Ze geven mensen rust, stilte en een goed gevoel in het algemeen. Joggers, wandelaars en fietsers komen in de mooie dreven van Reesinghe energie tanken om deze lockdown periode fysiek en mentaal zo fit als mogelijk door te komen. Die groene eilanden zijn zeer belangrijk voor onze gemeente. Wij vragen dan ook aan het bestuur om deze open ruimtes blijvend te vrijwaren als landbouw- en natuurgebied. En niet -zoals nu soms de plannen zijn- in handen te geven van betonboeren en grondspeculanten.”